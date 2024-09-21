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21:06, 21 сентября 2024Мир

Во Франции утвердили нового министра иностранных дел

Новым главой МИД Франции назначили Жан-Ноэля Барро

Фото: Reuters

Жан-Ноэля Барро, ранее занимавшего во Франции пост министра-делегата по вопросам Европы, назначили новым министром иностранных дел республики, сообщает BFMTV, ссылаясь на список кабмина, утвержденный премьер-министром Мишелем Барнье.

«Жан-Ноэль Барро утвержден на пост главы МИД», — отметил телеканал.

Ранее стало известно, что Барнье мог уйти в отставку, если по итогу встречи с представителями политических партий у него бы не вышло сформировать новое правительство. Уточняется, что новому главе французского правительства мешает Макрон, который вмешивается в процесс формирования кабмина.

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      Марина Совина
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