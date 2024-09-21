Вынесен приговор нашедшему гумпомощь для военных на свалке дончанину

Дальнобойщика Закутнего, нашедшего гумпомощь, приговорили к 3 годам условно

Нашедшего гуманитарную помощь для военных на свалке дальнобойщика Александра Закутнего осудили по статье о незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает 161.ru.

Матвеево-Курганский районный суд 16 сентября приговорил дальнобойщика к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В обвинительном акте было указано, что «Закутний, имея преступный замысел, направленный на незаконное хранение боеприпасов, и реализуя его в период с 30 июня 2015 года по 22 мая 2024 года, не имея специального разрешения на хранение огнестрельного охотничьего нарезного оружия и боеприпасов к нему, хранил их на территории своего домовладения». По мнению Закутнего, силовики пытались привлечь его по любой статье якобы из-за его находки.

В начале 2024 года Закутний обнаружил гуманитарную помощь для российских военнослужащих на свалке в Амвросиевке. Он снял на камеру самодельные носилки, куртки, медикаменты, а также письма для военных, закатанные в землю бульдозером. Часть из найденного, которое дальнобойщику удалось спасти, было передано в госпитали.

После этого в доме мужчины прошли обыски, у него изъяли законно купленное ружье, на которое у Закутнего была лицензия. В июне следователи возбудили в отношении него уголовное дело из-за патронов, которые лежали в сейфе под диваном с 2018 года.