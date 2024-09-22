Армия Израиля перехватила несколько воздушных целей со стороны Ирака

ЦАХАЛ перехватил несколько воздушных целей со стороны Ирака, пострадавших нет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака. Их перехватили, сообщает РИА Новости.

В публикации уточняется, что ЦАХАЛ перехватил несколько воздушных целей со стороны Ирака, не позволив им достигнуть израильской территории.

«После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, о пострадавших не сообщалось», — сообщили в армии страны.

Ранее сообщалось, что Израиль зафиксировал запуск более 100 ракет из Ливана. Это произошло вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах страны между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00.