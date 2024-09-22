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08:08, 22 сентября 2024Мир

Израиль зафиксировал запуск более 100 ракет из Ливана

ЦАХАЛ: из Ливана было запущено более 100 ракет по Израилю

Фото: Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана утром 22 сентября.

«Вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00, было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов», — говорится в сообщении израильской армии.

Кроме того, в Изреельской долине было зафиксировано вхождение в воздушное пространство Израиля еще 20 ракет со стороны Ливана.

Ранее Госдеп США призвал находящихся в Ливане американцев как можно скорее покинуть страну в связи развитием конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». В ведомстве отметили, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уменьшилось, и, в случае обострения ситуации, граждане США могут вовсе потерять возможность покинуть республику.

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      Марина Совина
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