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01:33, 22 сентября 2024Мир

Госдеп призвал американцев покинуть Ливан

Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан пока у них есть такая возможность
СюжетВзрывы в США:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдеп США призвал находящихся в Ливане американцев как можно скорее покинуть страну в связи развитием конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла», сообщает РИА Новости.

«Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между "Хезболлой" и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Ливан», — сказано в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уменьшилось, выразив уверенность в том, что в случае обострения ситуации граждане США могут вовсе потерять возможность покинуть республику.

Ранее стало известно, что в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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