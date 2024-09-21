В США выразили опасения насчет обострения конфликта Израиля и «Хезболлы»

Politico: в США опасаются полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой»

В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются обострения отношений между Израилем и «Хезболлой». Об этом написала газета Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Как пишет издание, одним из вариантов развития событий может стать полномасштабная война на Ближнем Востоке. Авторы статьи уточнили, что последние события в регионе американская сторона расценила как новый этап военной кампании Израиля. Один из собеседников газеты допустил продолжение атак в Бейруте.

США ведут переговоры с Израилем для предотвращения дальнейшей эскалации. Несмотря на опасения, официально Вашингтон выступает за мирное урегулирование конфликта между сторонами.

Издание также процитировало слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Ранее он сказал, что «война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить ее».

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что операция Израиля со взрывами пейджеров в Ливане является сигналом отчаяния. Джонсон также обвинил Запад в лицемерии. По его мнению, если бы «Хезболла» отправила кучу устройств связи израильским военным, и они взорвались бы в руках детей, это было единогласно признали террористическим актом.

Кроме того, 20 сентября израильская армия нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла».

Позже в этот же день сообщалось, что Ливан выпустил более 150 ракет по Израилю. Часть ракет была перехвачена над израильским городом Цфат на севере страны.