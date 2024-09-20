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16:01, 20 сентября 2024Мир

Израиль нанес удар по столице Ливана

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, в южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. «Над ливанской столицей Бейрутом появилось густое облако дыма после того, как жители южных пригородов города сообщили, что услышали громкий взрыв», — говорится в материале.

По информации источников в службах безопасности, Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла». Израильская авиация продолжает кружить над городом.

17 и 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров, которые использовались членами «Хезболлы». Ответственность за проведение операции возложили на израильские спецслужбы.

19 сентября израильская армия начала наносить удары по южным районам Ливана. Авиаудары совпали с началом выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы о переходе Тель-Авивом всех красных линий.

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      Дарья Балацкая
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