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16:59, 20 сентября 2024Мир

«Хезболла» выпустила сотни ракет по Израилю

«Хезболла» выпустила более 150 ракет по Израилю

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Ливан выпустил более 150 ракет по Ираилю. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Часть ракет была перехвачена над израильским городом Цфат на севере страны. Воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Галилеи. Сообщений о пострадавших нет.

Ранее израильская армия нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В южном пригороде Дахия прогремели три сильных взрыва. Израиль нанес удар вблизи ключевых объектов ливанской группировки «Хезболла». Израильская авиация продолжает кружить над городом.

17 и 18 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана. В произошедшем подозревают спецслужбы Израиля.

Генсек ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла, в свою очередь, назвал взрывы пейджеров и других электронных устройств в Ливане терактом, ведущим к объявлению войны. Он предупредил, что атаки Израиля повлекут за собой «справедливое наказание».

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      Виктория Кондратьева
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