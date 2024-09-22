Автомобиль сопровождения делегации посла России подорвался на мине в Пакистане

Авто, сопровождающее посла РФ в Пакистане, подорвалось на мине

Автомобиль сопровождения делегации, где был посол России, подорвался на мине в Пакистане. Об этом сообщила российская дипмиссия, передает РИА Новости.

Ранения получили полицейские, дипкорпус не пострадал. Глава российской дипмиссии Альберт Хорев до подрыва на мине автомобиля его сопровождения принимал участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения», — говорится в сообщении.

В сентябре вновь начались вооруженные столкновения между правящим в Афганистане радикальным движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и Пакистаном на границе государств в провинции Хост. Военные с обеих сторон задействовали тяжелые вооружения.