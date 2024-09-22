Болгар сообщила о потере связи с братом Павла Дурова

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар сообщила о потере связи с Николаем

Представляющаяся матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар сообщила о потере связи с его братом Николаем. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», — написала она.

Болгар пожаловалась но то, что она не может продлить детям документы на пребывание в Европе, а также на отсутствие финансовой помощи со стороны Павла Дурова. Он подчеркнула, что деньги от Дурова перестали поступать после ее отказа переезжать в ОАЭ.

Ранее Ирина Болгар раскрыла ежемесячные траты. «Иногда наши расходы только на путешествия составляли около одного миллиона евро в месяц. Наши траты на поездки как всегда оплачивал господин Дуров», — рассказала она.