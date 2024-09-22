Называющая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла ежемесячные траты

Ирина Болгар заявила, что тратила на путешествия с детьми около 100 млн рублей

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, раскрыла ежемесячные траты. Об этом она рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) .

Женщина заявила, что на протяжении 10 лет имела прямой доступ к семейным активам. «Иногда наши расходы только на путешествия составляли около одного миллиона евро (примерно 103 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц, как во время отдыха с детьми в Сардинии в августе 2022 года. Наши траты на поездки как всегда оплачивал господин Дуров», — заявила она.

Однако впоследствии, заявила Болгар, медиаменеджер заблокировал ей доступ к банковским счетам и отказался подписывать документы, позволяющие его детям жить в европейских странах. По ее словам, Дуров пригрозил женщине полностью прекратить финансирование в случае, если она обратится в суд. Также он потребовал от Болгар, чтобы она вместе с детьми переехала в ОАЭ, однако она отказалась.

Болгар добавила, что у нее есть доказательства всего, о чем она рассказывает.

Ранее Болгар заявила о претензиях на часть Telegram. Она заявила, что считает мессенджер совместно нажитым с Дуровым имуществом.