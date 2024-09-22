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14:51, 22 сентября 2024Россия

Депутаты Госдумы стали искать скрытые камеры в кабинетах после инцидента с проституткой

Депутаты Госдумы стали искать скрытые камеры в кабинетах после публикации видео

Фото: DVKi / Shutterstock / Fotodom

Сразу несколько депутатов Госдумы обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытых камер. Об этом сообщает издание Baza со ссылкой на источники.

Такая ситуация сложилась после публикации видео, на котором некий мужчина занимается сексом, предположительно, с проституткой в кабинете Госдумы. Мужчина на этих кадрах похож на депутата Дениса Парфенова. Судя по записи, съемка была скрытной.

Некоторые депутаты после случившегося попросили службы безопасности проверить их кабинеты на наличие камер и жучков, поделились инсайдеры. Подобные проверки, по их словам, периодически проводятся и без специальных просьб, однако видео способствовало всплеску таких обращений.

По соцсетям в минувшую пятницу разошлась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на Парфенова. На ней мужчина в костюме и женщина в белом заигрывают друг с другом, после чего гостья начинает ублажать предполагаемого депутата. В КПРФ назвали «бессмысленным» комментирование данного видео, добавив, что в нем «нет фактуры».

По словам руководителя пресс-службы ЦК КПРФ Александра Ющенко, на кадрах может быть кто угодно — в том числе и Чубайс, так как в партии «много рыжих». Также представители КПРФ предположили, что ролик могла сгенерировать нейросеть.

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      Лилиана Набиуллина
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