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21:31, 20 сентября 2024Россия

В КПРФ прокомментировали видео с депутатом и проституткой в Госдуме

КПРФ: в интимном видео с депутатом и проституткой в Госдуме «нет фактуры»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В КПРФ заявили, что комментировать видео с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что в нем «нет фактуры». Об этом сообщает телеканал RTVI.

Депутат Госдумы Александр Ющенко, глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, отметил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов».

Парламентарий предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно — даже Чубайс, потому что в партии «много рыжих».

20 сентября в сети появилась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата Госдумы Дениса Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента.

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      Юлия Мискевич
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