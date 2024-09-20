Появилось видео с секс-работницей в Госдуме. Вторым героем ролика стал мужчина, похожий на депутата

Shot: в сети распространили интимное видео с девушкой и депутатом Госдумы

В сети появилась видеозапись с секс-работницей и мужчиной, похожим на депутата Госдумы Дениса Парфенова, снятая в здании нижней палаты парламента. Telegram-канал Shot пишет, что женщина могла приехать в Думу по заказу.

На кадрах видно, как в кабинет заходят мужчина в деловом костюме и женщина в белом. Они заигрывают друг с другом, а затем гостья начинает ублажать предполагаемого депутата. В конце последний целует спутницу в лоб. На рабочем столе при этом виден флажок Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

В КПРФ предположили, что видео с секс-работницей могла сгенерировать нейросеть

Shot связался с сотрудниками КПРФ. Те заявили, что с откровенным видео, в котором якобы участвует их коллега, уже ознакомились. Коммунисты подчеркнули, что компрометирующий ролик мог быть сгенерирован нейросетью. Сам Парфенов случившееся не прокомментировал.

Также журналисты выяснили личность героини ролика: это 25-летняя жительница Москвы Диана. Она якобы работает индивидуально и берет 10 тысяч рублей за час работы и 50 тысяч — за ночь.

Ранее в Госдуме высказались о регулировании секс-вечеринок в России

Ранее депутат Госдумы Нина Останина выступила против законодательного регулирования секс-вечеринок. Тем не менее, по ее словам, необходимы меры общественного воздействия на участников подобных мероприятий. «Нравственные законы никакими юридическими нормами не регулируются. Что бы мы ни приняли, мы не заставим человека уважать, например, тех, кто воюет в зоне специальной военной операции (СВО). Я не думаю, что нужен закон, но нужны меры общественного воздействия», — сказала она.

Политик допустила, что на участников секс-вечеринок могли бы воздействовать их семьи, родители, бабушки и дедушки, коллеги и однокурсники.

Фото: Unsplash

Останина высказалась об этом на фоне скандала с участием в кинки-пати декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова. Помимо Некрасова на вечеринке присутствовала член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Обоих задержали.