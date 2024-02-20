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13:30, 20 февраля 2024Россия

В Госдуме высказались о регулировании секс-вечеринок в России

Депутат Останина выступила против законодательного регулирования секс-вечеринок

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Законодательное регулирование, уголовное преследование за секс-вечеринки в России не нужно, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Тем не менее, по мнению политика, необходимы меры общественного воздействия на участников подобных мероприятий.

«Нравственные законы никакими юридическими нормами не регулируются, — высказалась Останина. — Что бы мы ни приняли, мы не заставим человека уважать, например, тех, кто воюет в зоне специальной военной операции (СВО). Я не думаю, что нужен закон, но нужны меры общественного воздействия».

Политик допустила, что на участников секс-вечеринок могли бы воздействовать их семьи, родители, бабушки и дедушки, коллеги, однокурсники.

«Нужны ли законодательные нормы — нет. Но писать и говорить надо. В коллективе, где эти люди работают, где учатся. У нас же есть общественные институты», — заметила Останина.

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Ранее общественница из Екатеринбурга пожаловалась на БДСМ-вечеринку в Окружном доме офицеров. Ее не устроило то, что участники были одеты в прозрачное белье, употребляли алкоголь и, по полученной ей информации, употребляли наркотики.

За день до этого в городе произошел еще один секс-скандал: декана факультета журналистики Уральского федерального университета (УрФУ) Ивана Некрасова задержали на кинки-пати. Сотрудники правоохранительных органов проверили у остальных участников документы и арестовали организаторов.

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