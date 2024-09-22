Доброволец из Колумбии рассказал про языковой барьер и службу в Курской области

ТАСС: в Курской области служат два добровольца из Колумбии

В Курской области в составе интербригады «Пятнашка» служат два добровольца из Колумбии, сообщает ТАСС.

Боец с позывным Кочевник рассказал, что изначально они приехали «для задач по оказанию медицинской помощи», но из-за «языкового вопроса», они сосредоточены «на материально-техническом обеспечении, подвозе боеприпасов, снаряжения, еды».

Доброволец уточнил, что на передовую с российскими военными их было бы «посылать опасно». «Мы их не поймем, и наоборот», — сказал Кочевник.

В августе кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказывал о «другом уровне» подразделения артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр», в котором он состоит.