Frontiers in Marine Science: песок Сахары оказался источником жизни в океане

Ученые Университета штата Флорида и Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что песок Сахары, переносимый ветром, является источником минеральных веществ для процветания океанической жизни в Атлантике. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Оказалось, что железо, связанное с песчинками и частицами почвы Сахары, становится более биореактивным, то есть доступным для извлечения организмами, по мере того, как оно транспортируется на большие расстояния. Это связано с химическими изменениями, происходящими в атмосфере, что делает железо более растворимым и пригодным для использования фитопланктоном.

Для своего исследования ученые использовали керны, извлеченные со дна Атлантического океана в рамках Международной программы по исследованию океана (IODP). Были выбраны четыре керна, расположенные на разном расстоянии от Сахаро-Сахельского пылевого коридора. Исследователи проанализировали верхние 60-200 метров отложений, которые накапливались в течение последних 120 000 лет.

С помощью плазменно-масс-спектрометрии ученые измерили общую концентрацию железа и его изотопов. Они также определили доли железа, находящиеся в формах карбоната железа, гематита и других минералов, которые образуются из более биореактивных форм на морском дне. Было подтверждено, что с увеличением расстояния от Африки железо становится более биореактивным.

Большая часть биореактивного железа теряется в процессе транспортировки и используется организмами в верхних слоях океана. Так, более близкие к Африке керны содержали меньше биореактивного железа, чем более отдаленные, что свидетельствует о том, что железо активно поглощается фитопланктоном до того, как осесть на дно.