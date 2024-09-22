Соскин: Запад хочет превратить Украину в государство-таран для борьбы с РФ

На Западе хотят превратить Украину в государство-таран для борьбы с РФ, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Теперь Украина должна выполнять для Европейского союза роль тарана, государства-убийцы», — заявил Соскин, добавив, что ЕС сделает «все возможное, чтобы такую функцию развивать».

Он подчеркнул, что в Европе поддерживают главу Украины Владимира Зеленского, чтобы «этот режим вел войну против Российской Федерации».

Бывший советник Кучмы постоянно выступает с критикой действующих властей Украины. 3 сентября он призывал к отставке Зеленского для блага страны. По его словам, во главе государства стоят люди, которые не способны спасти Украину и ее народ, а оппозиционной части правительства необходимо начать процедуру импичмента Зеленскому.