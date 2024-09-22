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22:02, 22 сентября 2024Россия

Глава Белгородской области решил уйти в отпуск

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что уйдет на 2 недели в отпуск

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уйдет в отпуск на две недели. О своем решении он рассказал в Telegram-канале.

Глава региона пояснил, что «отпуск нужен каждому человеку». «Буду держать ситуацию на контроле. (...) Постараюсь, набравшись сил, вернуться для того, чтобы еще с большим качеством и с большим объемом выполнять те задачи, которые ставит перед нами обстановка», — пообещал он.

В воскресенье, 22 сентября, Белгородская область подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по селу Черемошное. В результате случившегося пострадали 12 человек, семь из них — бойцы самообороны, которые помогали восстановить электричество в приграничных селах после начала атаки. Помимо этого, ранения получил глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

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      Марина Совина
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