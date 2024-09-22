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21:42, 22 сентября 2024Мир

Глава МИД Британии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Глава МИД Британии Лэмми: конфликт на Украине будет продолжаться и в 2026 году

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Конфликт на Украине не закончится в ближайшие несколько лет, считает глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции в Ливерпуле, его слова приводит The Guardian.

По мнению министра, трудности будут становиться «глубже и жестче», особенно в конце 2025 года и начале 2026. Он обратился к союзникам Украины, подчеркнув, что пришло время проявить мужество, терпение и стойкость.

Лэмми также сообщил, что сейчас Киев и западные партнеры обсуждают способы помощи украинской армии на поле боя, однако отказался раскрывать детали.

Ранее Лэмми пообещал 100-летнюю поддержку Украине. Он заявил, что Британия «поддерживает Украину в долгосрочной перспективе».

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      Марина Совина
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