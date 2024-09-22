Глава Воронежской области рассказал об отражении ночной атаки беспилотников

Губернатор Гусев: средства ПВО и РЭБ ночью сбили БПЛА в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Воронежской области. Об отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет», — отметил губернатор.

Гусев добавил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе не вводился, исходя из оперативной обстановки.

Ранее в Минобороны сообщили, что над территорией России за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Шесть аппаратов были уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре – над Ростовской областью, два над Курской, по одному над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

