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16:20, 22 сентября 2024Бывший СССР

Из граничащего с Россией города Украины эвакуировали треть населения

Из Глухова на севере Украины эвакуировали треть населения

Фото: Thomas Peter / Reuters

Из украинского города Глухова на севере страны эвакуировали треть населения. Об этом сообщила лава Глуховской общины Надежда Вайло, видео доступно на YouTube.

Вайло заявила, что в Глухове, находящемся в граничащей с Россией Сумской области, идет обязательная эвакуация. Отмечается, что в настоящий момент из города выехало 10 тысяч человек.

«Это почти треть», — отметила она, добавив, что из города вывезено 70 процентов детей.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы России нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины в Сумской области. Потери украинской армии составили 380 военных и 11 единиц техники.

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      Мария Большакова
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