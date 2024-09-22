Из граничащего с Россией города Украины эвакуировали треть населения

Из Глухова на севере Украины эвакуировали треть населения

Из украинского города Глухова на севере страны эвакуировали треть населения. Об этом сообщила лава Глуховской общины Надежда Вайло, видео доступно на YouTube.

Вайло заявила, что в Глухове, находящемся в граничащей с Россией Сумской области, идет обязательная эвакуация. Отмечается, что в настоящий момент из города выехало 10 тысяч человек.

«Это почти треть», — отметила она, добавив, что из города вывезено 70 процентов детей.

Ранее стало известно, что Вооруженные Силы России нанесли удары по резервам Вооруженных сил Украины в Сумской области. Потери украинской армии составили 380 военных и 11 единиц техники.