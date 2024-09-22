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13:53, 22 сентября 2024Россия

Вооруженные силы России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

МО: российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по местам расположения резервов десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам... в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень», — подчеркнуто в сообщении.

Перечисленные населенные пункты расположены в 13 районах Сумской области. Резервы относились в том числе к 1-й бригаде нацгвардии и трем бригадам территориальной обороны. Кроме того, потери ВСУ составили 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, отмечено в публикации Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали об ударе по пусковой установке HIMARS в районе города Сумы. Точный удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер».

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      Дмитрий Попов
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