Вооруженные силы России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

МО: российские войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удары по местам расположения резервов десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения и резервам... в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Бондаревщина, Глухов, Журавка, Ободы, Перемога, Павловка, Речки, Радьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень», — подчеркнуто в сообщении.

Перечисленные населенные пункты расположены в 13 районах Сумской области. Резервы относились в том числе к 1-й бригаде нацгвардии и трем бригадам территориальной обороны. Кроме того, потери ВСУ составили 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, отмечено в публикации Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали об ударе по пусковой установке HIMARS в районе города Сумы. Точный удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер».