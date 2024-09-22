Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у города Сумы

МО РФ: Россия уничтожила пусковую установку HIMARS в районе города Сумы

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Сумы и уничтожили пусковую установку HIMARS. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ», — отмечено в сообщении.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS располагалась в населенном пункте Шапошниково, расположенном в 10 километрах от областного центра. Помимо пусковой установки были уничтожены ее расчеты и два автомобиля охранения. Российским военным удалось отследить прибытие американского вооружения на стоянку и нанести точный удар по позициям ВСУ.

Ранее сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Об этом рассказало оперативное командование ВСУ «Север», не уточнив, о чем именно идет речь.