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11:08, 22 сентября 2024Россия

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у города Сумы

МО РФ: Россия уничтожила пусковую установку HIMARS в районе города Сумы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Сумы и уничтожили пусковую установку HIMARS. Об этом сообщают в Министерстве обороны РФ.

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение реактивной системы залпового огня, поставляемой ВСУ», — отмечено в сообщении.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS располагалась в населенном пункте Шапошниково, расположенном в 10 километрах от областного центра. Помимо пусковой установки были уничтожены ее расчеты и два автомобиля охранения. Российским военным удалось отследить прибытие американского вооружения на стоянку и нанести точный удар по позициям ВСУ.

Ранее сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в Сумской области. Об этом рассказало оперативное командование ВСУ «Север», не уточнив, о чем именно идет речь.

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      Дмитрий Попов
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