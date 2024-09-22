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17:08, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

Украинский блогер сбежал от мобилизации в Румынию через горы

Украинский блогер Паша Бумчик сбежал от мобилизации в Румынию через Карпаты

Кадр: Telegram-канал Политика Страны

Украинский блогер Паша Бумчик после получения повестки о мобилизации сбежал в Румынию через горы в Карпатах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Блогер опубликовал видео перехода в соседнюю страну в своих социальных сетях. В одном из роликов он рассказал, что ему нравится Румыния. В своем блоге Бумчик также показал повестку, по которой ему надлежало явиться в Соломенский территориальный центр комплектования (аналог военкомата) 14 сентября.

Ранее МИД Украины сообщил о миллионе проживающих за границей мужчин призывного возраста. Из них 300 тысяч уехали в Польшу.

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      Илья Таксюр
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