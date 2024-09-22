Командир ВСУ Физик: Украина потеряла Красноармейск в ДНР как логистический узел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) как логистический узел. Об этом заявил командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик, его слова приводит The Washington Post.

«Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел его уже можно назвать потерянным», — говорится в материале.

По словам украинского военнослужащего, армии России удалось отрезать три основные дороги, разрушить мосты и продвинуться настолько близко, что она может контролировать движение ВСУ беспилотниками и артиллерией.

Украина, как заключил Физик, не способна собрать необходимое количество сил и начать контрнаступление. ВСУ вынуждены засесть в оборону или медленно отступать, если есть риск попасть в окружение.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись у нескольких населенных пунктов на покровском направлении. Там продолжаются столкновения в районе Гродовки, Новогродовки, а также на западной окраине Михайловки, западнее Украинска, Севернее Горняка и в районе Желанного.