Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 22 сентября 2024Экономика

Компания из Норвегии передумала экспортировать водород в Германию

Норвежская компания Equinor отказалась от экспорта водорода в Германию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, так как сочла проект слишком дорогим. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Equinor договорилась о поставках с немецкой RWE в 2022 году. Предполагалось, что поставки водорода будут идти через первый в мире морской водородный трубопровод.

Норвежская компания, как рассказал ее представитель Магнус Франц Эйдсвольд, решила отказаться от проекта на ранней стадии. Он назвал нежизнеспособным решением экспорт водорода на фоне низкого спроса и дороговизны. По данным источника Berliner Zeitung, решение компании стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека.

Ранее сообщалось, что Норвегия, считающаяся главным газовым конкурентом России на европейском энергетическом рынке, значительно нарастила добычу природного топлива. Среднесуточные объемы добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов в Норвегии в июле увеличились на 0,9 процента в годовом выражении и достигли отметки 2,079 миллиона баррелей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленскому предрекли бунты из-за его решения повысить зарплаты своему офису

      Бывшую помощницу Сергея Шнурова осудили за кражи

      Премьера Великобритании обвинили в поддержке России из-за котенка

      Компания из Норвегии передумала экспортировать водород в Германию

      Петербуржец расчленил возлюбленную и положил останки в бочку с кислотой

      Двух социологов из России задержали в столице Чада

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

      Из граничащего с Россией города Украины эвакуировали треть населения

      FIDE сохранила ограничения для россиян

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше