Компания из Норвегии передумала экспортировать водород в Германию

Норвежская компания Equinor отказалась от экспорта водорода в Германию

Газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, так как сочла проект слишком дорогим. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Equinor договорилась о поставках с немецкой RWE в 2022 году. Предполагалось, что поставки водорода будут идти через первый в мире морской водородный трубопровод.

Норвежская компания, как рассказал ее представитель Магнус Франц Эйдсвольд, решила отказаться от проекта на ранней стадии. Он назвал нежизнеспособным решением экспорт водорода на фоне низкого спроса и дороговизны. По данным источника Berliner Zeitung, решение компании стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека.

Ранее сообщалось, что Норвегия, считающаяся главным газовым конкурентом России на европейском энергетическом рынке, значительно нарастила добычу природного топлива. Среднесуточные объемы добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов в Норвегии в июле увеличились на 0,9 процента в годовом выражении и достигли отметки 2,079 миллиона баррелей.