Концерт Гребенщикова во Франции отменили из-за состояния его здоровья

Во Франции отменили концерт Гребенщикова из-за его состояния здоровья

Концерт Бориса Гребенщикова (признан в России иностранным агентом), который должен был пройти в Ницце на юге Франции, отменили из-за состояния здоровья музыканта. Об этом говорится в сообщении организаторов.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Ранее известный продюсер Сергей Дворцов предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе. По мнению медиаменеджера, многие иноагенты, включая и Гребенщикова, ожидали, что после эмиграции они будут продолжать получать большие деньги, активно гастролировать, а также иметь славу и популярность, однако этого не произошло.