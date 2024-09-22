Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:37, 22 сентября 2024Культура

Концерт Гребенщикова во Франции отменили из-за состояния его здоровья

Во Франции отменили концерт Гребенщикова из-за его состояния здоровья

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Концерт Бориса Гребенщикова (признан в России иностранным агентом), который должен был пройти в Ницце на юге Франции, отменили из-за состояния здоровья музыканта. Об этом говорится в сообщении организаторов.

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября. Деньги за билеты будут возвращены покупателям автоматически, в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Ранее известный продюсер Сергей Дворцов предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе. По мнению медиаменеджера, многие иноагенты, включая и Гребенщикова, ожидали, что после эмиграции они будут продолжать получать большие деньги, активно гастролировать, а также иметь славу и популярность, однако этого не произошло.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о планах Зеленского попросить Байдена разместить войска НАТО на Украине

      Зеленский призвал сделать ПЦУ патриархатом

      Дюбуа нокаутировал Джошуа в бою за титул чемпиона мира по боксу

      Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

      Концерт Гребенщикова во Франции отменили из-за состояния его здоровья

      Иран представил новые беспилотники и ракеты

      Названа основная проблема МКС

      ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

      Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

      В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше