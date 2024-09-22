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17:21, 22 сентября 2024Бывший СССР

Лидер армянских протестов заявил о возобновлении борьбы за отставку Пашиняна

Лидер протестов в Армении Галстанян заявил о возобновлении протестов с 2 октября

Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян анонсировал возобновление со 2 октября активной борьбы с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы возобновим активную борьбу со 2 октября, собравшись в 18:30 на Площади Республики, чтобы вступить в интенсивную и последовательную фазу борьбы, упорную, неотступную, с гарантированной победой», — сказал Галстанян.

Протесты с требованием отставки Пашиняна, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном проходили в Ереване с 9 мая. Активность движения спала с середины июля.

Ранее в Армении заявили об отсутствии территориальных притязаний за пределами своих территорий. Вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных коммуникаций.

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      Илья Таксюр
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