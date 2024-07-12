В Армении заявили об отсутствии территориальных притязаний

Рубинян: у Армении нет притязаний за пределами своей территории

У Армении нет притязаний за пределами ее международно признанных границ, Ереван готов продолжить процесс делимитации границы с Баку и подписать мирный договор в кратчайшие сроки. Об этом заявил вице-спикер национального собрания Армении Рубен Рубинян, передает ТАСС.

«Армения не имеет притязаний за пределами своей международно признанной территории и готова к конструктивной и интенсивной работе по продолжению процесса делимитации, а также завершению и подписанию мирного договора в кратчайшее время», — сказал он. По словам вице-спикера парламента республики, уже делимитирован 12-километровый участок армяно-азербайджанской границы, на котором стоят пограничники обеих стран.

Он также подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы стать частью международных транзитных маршрутов путем разблокирования региональных коммуникаций. По словам парламентария, крупные инфраструктурные проекты могут стать фактором объединения для стран региона. В частности, он упомянул проект по разблокированию региональных коммуникаций «Перекресток мира».

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил данный проект с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой. Тогда он заявил, что визит замгоссекретаря США поможет обсуждению вопросов отношений между странами и реализации программ, созданных для укрепления демократии и экономических возможностей Армении.