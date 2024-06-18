Пашинян обсудил мир между Арменией и Азербайджаном с замгоссекретаря США

Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мир между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил процесс мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией с заместителем госсекретаря США Ричардом Верма, передает ТАСС.

Отмечается, что Пашинян и Верма обсудили процесс демаркации государственной границы с Азербайджаном, проект «Перекресток мира» и реализацию жилищной программы для переехавших из Нагорного Карабаха.

Пашинян заявил, что визит замгоссекретаря США поможет обсуждению вопросов отношений между странами и реализации программ, созданных для укрепления демократии и экономических возможностей Армении.

Ранее стало известно, что парламент Армении 21 июня проведет слушания по референдуму о членстве в Европейском союзе (ЕС). Кроме того, в парламенте отметили, что результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, которые примут участие в следующих выборах в Национальное собрание.