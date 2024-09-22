Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Макрон: Европа должна задуматься о мире и переосмыслить отношения с Россией

Странам Европы в определенный момент нужно будет переосмыслить отношения с Россией. Об этом в ходе международной конференции по вопросам мира в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова передает аккаунт Елисейского дворца в соцсети Х.

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом континенте», — сказал политик.

Французский президент отметил, что Европа не ограничивается Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что европейским странам следует также сосредоточиться на строительстве «нового мирового порядка», поскольку текущий порядок, установленный по итогам Второй мировой войны, «неполноценен и несправедлив».

Ранее стало известно, что три четверти французов оказались недовольны деятельностью Эммануэля Макрона на посту главы государства. Уровень доверия президенту не был таким низким с момента разграбления Триумфальной арки во время кризиса «Желтых жилетов».