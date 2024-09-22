Ifop: три четверти французов оказались недовольны Макроном на посту президента

Три четверти французов оказались недовольны деятельностью Эммануэля Макрона на посту главы государства. Об этом говорится в результатах опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche.

Как пишет газета, уровень доверия президенту не был таким низким с момента разграбления Триумфальной арки во время кризиса «Желтых жилетов». Рейтинг неприятия деятельности Макрона также не поднимался так высоко, как сейчас — он составляет 75 процентов.

Помимо этого, опрос показал, что больше половины (55 процентов) французов недовольны премьер-министром Мишелем Барнье. Его правительство, как указывается, еще не успело принять никаких действий.

Опрос социологи проводили в период с 11 по 20 сентября, участие в нем приняли 2098 человек, которые были выбраны с помощью выборки с использованием квот. Погрешность результатов в таком исследовании составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с беспрецедентно большим количеством внешних и внутренних врагов и действительно может умереть, если не начнет решать несколько кризисов.