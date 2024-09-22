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20:46, 22 сентября 2024Россия

Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

Гладков: 2 человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Шебекинский городской округ Белгородской области вновь подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили два мирных жителя. Об этом губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

По словам Гладкова, в селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась.

Кроме того, в Шебекино в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль. Также повреждены дороги и линии газоснабжения. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Как сообщил Гладков, число мирных жителей, пострадавших в ходе атаки, выросло до 12.

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      Екатерина Подвигина
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