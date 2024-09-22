Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

Шебекинский городской округ Белгородской области вновь подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранения получили два мирных жителя. Об этом губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.
По словам Гладкова, в селе Муром в результате атаки дрона ранены мужчина и женщина. Пострадавшие с различными осколочными ранениями доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи женщина от госпитализации отказалась.
Кроме того, в Шебекино в результате обстрела повреждены кровли, фасады, остекление и заборы в двух частных домовладениях и легковой автомобиль. Также повреждены дороги и линии газоснабжения. «Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — отметил глава региона.
Ранее стало известно, что село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Как сообщил Гладков, число мирных жителей, пострадавших в ходе атаки, выросло до 12.