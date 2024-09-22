Многодетная мать рассказала об эвакуации из Курской области

Многодетная мать Иванова рассказала об эвакуации после падения ракет ВСУ у дома

Многодетная мама из Кореневского района Курской области Мария Иванова рассказала, как с супругом и грудным ребенком эвакуировалась из деревни после того, как около их дома упали три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова приводит РИА Новости.

Иванова сообщила, что ей было очень страшно, поскольку рядом с домом их семьи упали три украинские ракеты. По ее словам, это произошло в 500 метрах от здания. Семье удалось осуществить эвакуацию из Коренево 6 августа.

«Мы бежали, можно сказать, потому что мы ночью не спали. Суджа находится рядом, мы слышали, как бомбили Суджу, это ужасно», — подчеркнула она.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.