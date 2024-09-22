Мужчина с экшен-камерой упал с крутой горы и остался жив благодаря дереву

В Китае дерево спасло поскользнувшегося на крутом склоне мужчину

В пригороде Сюаньчэн, Китай, мужчина поскользнулся на крутом склоне и чуть не сорвался с обрыва. Его, как пишет CNN, спасло дерево.

42-летний мужчина по имени Ян Мэн отправился в поход в горы вместе с сыном. В тот день была дождливая погода и тропу размыло. Мужчина нес с собой экшен-камеру. Судя по видеозаписи с ней, Ян не смог удержать равновесия на мокрой тропе и упал.

По словам мужчины, он не сразу осознал, что катится вниз. «Я понял, что никак не могу подняться, и скользил все быстрее и быстрее, и тут меня осенило — я, должно быть, падаю со скалы», — объяснил он. Скольжение Яна остановило дерево, в которое он врезался. Благодаря ему он остался жив. Отмечается, что после произошедшего на мужчине остались лишь царапины.

Ян заявил, что происшествие заставило задуматься его о смысле жизни и подтолкнуло и дальше исследовать этот мир. «Жизнь действительно коротка, поэтому мы должны дорожить каждым днем», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде женщина выжила после того, как сорвалась с 40-метровой скалы. Она отправилась собирать побеги бамбука в незнакомой местности, поросшей высокой растительностью, не заметила, как оказалась на краю обрыва, и упала с него.