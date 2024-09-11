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16:27, 11 сентября 2024Из жизни

Женщина сорвалась с 40-метровой скалы и выжила

Жительница Таиланда упала с 40-метровой скалы во время сбора бамбука и выжила

Фото: Linh Pham / Getty Images

В Таиланде женщина выжила после того, как сорвалась с 40-метровой скалы во время сбора побегов бамбука. Об этом сообщает The Thaiger.

Днем 4 сентября спасатели в провинции Канчанабури получили информацию, что 50-летняя Афантип Дуангсунг получила тяжелую травму после падения со скалы. На место прибыли 20 волонтеров, оснащенных спасательным оборудованием.

Они обнаружили, что пострадавшая упала со скалы, пролетела вниз по склону около 40 метров и чудом сталась жива, зацепившись за выступ. Дуангсунг получила серьезные травмы, а добраться до нее без альпинистского оборудования было невозможно. В итоге спасатели спустились к выступу по веревкам и оказали ей первую помощь.

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У женщины было подозрение на перелом позвоночника. Ее привязали к доске, осторожно спустили со скалы и на вертолете отправили в больницу. Позже муж Дуангсунг рассказал, что она отправилась собирать побеги бамбука в незнакомой местности, поросшей высокой растительностью, не заметила, как оказалась на краю обрыва, и сорвалась вниз.

Ранее женщина из Малайзии выжила после того, как муж сбросил ее в овраг. Она подала на него в суд.

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      Никита Савин
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