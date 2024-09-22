На инфернальную секс-вечеринку в российском отеле пришла полиция

Сотрудники правоохранительных органов посетили отель «Дворец Трезини» в Санкт-Петербурге, где должна была состояться секс-вечеринка в инфернальной тематике. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Сообщается, что общественники города рассказали полиции о предстоящем закрытом мероприятии, тематика которого была определена как «бал сатаны». Цена на билет на эротический вечер составляла от 35 до 700 тысяч рублей в зависимости от количества эротических услуг. Предполагалось, что все присутствующие на мероприятия будут участвовать в сексуальных практиках.

Отмечается, что полиция пришла на место проведения события до его начала. Согласно видеоматериалам правоохранителей, в помещении были секс-игрушки, пустые кровати и бар с напитками. При этом, отмечает издание, после прихода сотрудников полиции участники начали покидать отель.

Представители отеля отказались раскрывать подробности мероприятия, а организаторы не отвечают на звонки.

Ранее стало известно, что в Москве задержали сантехника, проводившего секс-вечеринки. Сообщалось, что впоследствии полиция его отпустила.