На Украине назвали необходимое условие завершения конфликта

Журналист Дроздов: отказ Украины от Крыма является необходимым для мира

Мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения военного конфликта. Об этом заявил украинский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.

«Все то, что мы по Крыму услышали от [главы МИД Польши] Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым"», — сказал Дроздов.

Таким образом журналист прокомментировал предложение главы польского дипведомства передать полуостров под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.

Ранее Сикорский отказался от своих слов о передаче Крыма под мандат ООН. По его словам, это был гипотетический вариант возвращения Крыма Украине.