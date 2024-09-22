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23:24, 22 сентября 2024Бывший СССР

На Украине обвинили главкома ВСУ в провале обороны на ряде направлений

Нардеп Безуглая заявила о провале обороны на ряде направлений из-за Сырского
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в провале обороны на ряде направлений. Об этом она написала в своем Telegram-канале после возвращения с донецкого направления.

«За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не готова к обороне, Курахово тоже», — утверждает нардеп. По словам Безуглой, аналогичная ситуация наблюдается в Селидово.

Кроме того, депутат обратила внимание, что Сырский «преднамеренно разорвал в клочья» третью штурмовую бригаду, когда военнослужащие начали поднимать вопросы. Она также отметила, что командира 110-й отдельной механизированной бригады, руководившего подразделением с самого начала в Авдеевке и фактически сформировавшего одну из лучших сухопутных бригад, сняли».

По мнению Безуглой, главкому ВСУ безразлична жизнь граждан Украины. Она также назвала министра обороны страны Рустема Умерова его сообщником и призвала украинского лидера Владимира Зеленского «вырвать ВСУ из кровавых лапок» Сырского.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что Рустем Умеров и Александр Сырский на своих постах занимаются преступной деятельностью. По словам парламентария, для существования Украины как государства необходимо заменить Умерова и Сырского на представителей нового поколения.

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      Марина Совина
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