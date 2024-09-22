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21:22, 22 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата похитили священников

Депутат Рады Дмитрук: в Закарпатье сотрудники ТЦК похитили двух священников УПЦ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм «Ленты.ру») похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Бандиты из ТЦК похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после литургии. "Воины" скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии», — написал он.

Депутат подчеркнул, что сотрудники военкомата применили силу и отобрали у священников телефоны, из-за чего с ними невозможно установить связь. По его словам, сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК и блокируют межгородские дороги.

Ранее сотрудники ТЦК остановили в Киеве американца и пытались его мобилизовать. «Они не могут меня тронуть», — сказал гражданин США на английском языке.

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      Артём Верейкин
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