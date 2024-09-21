На Украине сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца

Гражданина США попытались мобилизовать в Киеве

Сотрудники центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») остановили в Киеве американца и пытались его мобилизовать. Видео с рассказывающим об инциденте гражданином США в Telegram публикует «Страна.ua».

«Впервые я увидел их возле станции метро "Лыбидская". Я торопился на работу. Так что показал им вот так (протягивает руку, показывая желание соблюсти дистанцию — «прим. Ленты.ру») и сказал им, что являюсь американцем», — пожаловался на камеру мужчина.

«Они не могут меня тронуть», — резюмировал он, говоря на английском со снимающим ролик человеком.

Ранее женщины в Одессе перекрыли дорогу у ворот ТЦК. Они сняли видео, где признались, что их близких мужчин незаконно удерживают в автобусе и отказывают им в прохождении военно-врачебной комиссии.