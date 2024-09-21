На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата

Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе

Женщины перекрыли дорогу у ворот территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Как сообщили авторы видео, мужчин незаконно удерживают в автобусе, собираясь их вывозить без прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.

До этого депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы. Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали.