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13:32, 22 сентября 2024Экономика

На ЮАР обрушился сильный снегопад

France 24: снегопад в ЮАР парализовал движение по дорогам страны

Фото: Esa Alexander / Reuters

На Южно-Африканскую Республику (ЮАР) обрушился сильный снегопад, который парализовал движение по дороге между городами Йоханнесбург и Дурбан. Об этом сообщает издание France 24.

«В Южной Африке идет снег. Снегопады наблюдаются в провинциях Восточный Кап, Квазулу-Наталь, Свободное государство и Гаутенг», — отмечается в публикации со ссылкой на южноафриканские источники.

Высота снегового покрова на некоторых территориях достигла двух метров. По сведениям журналистов, на автомагистралях в районах непогоды работают аварийные службы. Водители грузовиков заблокированы уже более 13 часов, им доставляются одеяла и еда. «Прошло много, много лет с тех пор, как мы видели снег», — рассказали журналистам местные жители.

Ранее в Гренландии обратили внимание на ускоренное таяние ледников.

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      Дмитрий Попов
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