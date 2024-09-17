Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 17 сентября 2024Наука и техника

Выявлено ускоренное таяние ледников в Гренландии

Journal of Climate: выявлено ускоренное таяние ледников в Гренландии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Ученые из Университета Барселоны и Льежского университета в Бельгии выявили ускоренное таяние ледников в Гренландии, связанное с изменением климата. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Climate, говорит о значительном увеличении частоты экстремальных эпизодов таяния за последние десятилетия.

Термин «экстремальные эпизоды таяния» относится к периодам, когда большие площади льда и снега быстро тают, что приводит к значительным потерям льда. Исследователи обнаружили, что с 1950 по 2022 годы такие эпизоды участились в два раза, особенно в летние месяцы. В пиковые годы, такие как 2012 и 2019, наблюдались рекордные потери льда, эквивалентные сотням миллионов олимпийских бассейнов.

Для анализа ученые использовали данные о таянии ледников за период с 1950-го по 2022 год, сопоставляя их с климатическими данными и моделями атмосферных процессов. Учитывались результаты мониторинга ледяных покровов и динамику таяния, что позволило оценить масштабы потерь льда и предсказать их будущее увеличение.

Согласно полученным данным, средняя потеря льда составила около 300 гигатонн в год, причем до 50 процентов этих потерь происходили в северных районах Гренландии. Это значительно превышает показатели 1950-х годов. Такие изменения связаны с увеличением тепловых антициклонических воздушных масс, что ускоряет процесс таяния за счет повышения солнечной радиации и снижения альбедо.

Также ученые отметили, что процесс таяния затронул более высокие области ледяного покрова, где ранее лед был стабилен. Это привело к структурным изменениям и увеличению риска откалывания крупных глыб льда в океан. Подобные изменения могут стать причиной дальнейшего повышения уровня мирового океана и изменению атмосферной циркуляции.

Авторы исследования подчеркивают, что глобальные последствия этого процесса могут затронуть не только Арктику, но и Европу, а также другие регионы Северной Атлантики. Усиление экстремальных климатических явлений требует срочного сокращения выбросов парниковых газов, чтобы минимизировать последствия изменения климата в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины. Он готовил покушение на руководителя оборонного предприятия

      Один из крупнейших производителей чипов перестанет инвестировать в Европу

      Раскормленный кот Крошик похудел еще на полкилограмма

      Ушел из жизни снявший «Место встречи изменить нельзя» режиссер

      Раскрыты суточные потери украинских войск

      Армия России нанесла массированный удар по объектам на территории Украины

      ФСБ начала поиск подельников ликвидированного в Свердловской области агента ГУР

      В России предупредили Запад о последствиях ударов дальнобойным оружием вглубь страны

      «Чайка-камикадзе» погнула винт российского самолета с пассажирами

      Россиянка стала получать штрафы за чужую машину с такими же номерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше