Journal of Climate: выявлено ускоренное таяние ледников в Гренландии

Ученые из Университета Барселоны и Льежского университета в Бельгии выявили ускоренное таяние ледников в Гренландии, связанное с изменением климата. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Climate, говорит о значительном увеличении частоты экстремальных эпизодов таяния за последние десятилетия.

Термин «экстремальные эпизоды таяния» относится к периодам, когда большие площади льда и снега быстро тают, что приводит к значительным потерям льда. Исследователи обнаружили, что с 1950 по 2022 годы такие эпизоды участились в два раза, особенно в летние месяцы. В пиковые годы, такие как 2012 и 2019, наблюдались рекордные потери льда, эквивалентные сотням миллионов олимпийских бассейнов.

Для анализа ученые использовали данные о таянии ледников за период с 1950-го по 2022 год, сопоставляя их с климатическими данными и моделями атмосферных процессов. Учитывались результаты мониторинга ледяных покровов и динамику таяния, что позволило оценить масштабы потерь льда и предсказать их будущее увеличение.

Согласно полученным данным, средняя потеря льда составила около 300 гигатонн в год, причем до 50 процентов этих потерь происходили в северных районах Гренландии. Это значительно превышает показатели 1950-х годов. Такие изменения связаны с увеличением тепловых антициклонических воздушных масс, что ускоряет процесс таяния за счет повышения солнечной радиации и снижения альбедо.

Также ученые отметили, что процесс таяния затронул более высокие области ледяного покрова, где ранее лед был стабилен. Это привело к структурным изменениям и увеличению риска откалывания крупных глыб льда в океан. Подобные изменения могут стать причиной дальнейшего повышения уровня мирового океана и изменению атмосферной циркуляции.

Авторы исследования подчеркивают, что глобальные последствия этого процесса могут затронуть не только Арктику, но и Европу, а также другие регионы Северной Атлантики. Усиление экстремальных климатических явлений требует срочного сокращения выбросов парниковых газов, чтобы минимизировать последствия изменения климата в будущем.