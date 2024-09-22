Times: для ВСУ конфликт будет вечным при отказе признать часть территорий за РФ

Отказ Украины признать за Россией часть территорий может превратить конфликт в «вечный», считает политолог Марк Галеотти. Об этом он написал в публикации для газеты The Times.

Политолог приводит слова некоего специалиста из польского аналитического центра, который заявляет, что борьба Украины заключается в том, чтобы обеспечить как можно меньшее перемещение будущих границ Украины. Отказ от признания этих потерь приведет к непрекращающемуся конфликту.

Галеотти обратил внимание на распространившийся скептицизм среди самых ярых союзников Украины относительного то, что Киев сможет вернуть утраченные территории. Кроме того, в Европе наблюдается «усталость от Украины», констатирует автор публикации.

«Запад никогда должным образом не задумывался о том, что означает победа», — считает он.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в ближайшие несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над Угледаром. Украинские военные уже попали в оперативное окружение в этом населенном пункте.