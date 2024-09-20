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16:15, 20 сентября 2024Бывший СССР

Украине предрекли существенную потерю в ближайшие недели

Полковник Матвийчук: в ближайшие недели ВСУ потеряют контроль над Угледаром

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в ближайшие несколько недель Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над Угледаром. Потерю Киевом населенного пункта специалист предрек в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что украинские военные попали в оперативное окружение в Угледаре. Отмечается, что большинство позиций вокруг города, включая наиболее важные высоты, находятся под контролем Армии России, трассы снабжения были перерезаны, а город полностью простреливается.

«Оперативное окружение говорит о том, что противник перестал получать подкрепление в любом виде, у него нет огневой поддержки, а наши войска имеют тактическое окружение, то есть они постоянно наступают при помощи артиллерии, в оперативном окружении есть контроль и со стороны Военно-космических сил, и дальнобойной артиллерии», — рассказал Матвийчук, подчеркнув, что эта потеря станет существенной для ВСУ.

Я полагаю, что только чудо может спасти ВСУ в Угледаре. (...).Я полагаю, что в ближайшие две-три недели будут хорошие новости

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

16 сентября сообщалось, что российские военные практически полностью отрезали группировку ВСУ в Угледаре от снабжения. «Последняя трасса, по которой шло снабжение группировки противника в Угледаре, фактически перерезана. Вся она теперь под полным огневым контролем», — уточняли в силовых структурах.

В начале месяца стало известно, что подразделения Российской армии перерезали трассу Великая Новоселка — Угледар. Как сообщали представители силовых структур, по ней ВСУ перебрасывали дополнительные силы с запорожского направления.

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      Варвара Кошечкина
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