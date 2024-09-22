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06:22, 22 сентября 2024Мир

На Западе задались вопросом про состояние украинских систем ПВО

Меркурис: у Украины могли закончиться ракеты Patriot и IRIS-T для систем ПВО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российская армия наносит удары по тактическим позициям армии Украины, что выявляет проблемы в системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он допустил, что у Киева закончились снаряды для средств ПВО. «Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет», — отметил эксперт.

По мнению Меркуриса, либо запасы этих ракет уничтожены, либо их так мало, что на Украине «вынуждены беречь их, чтобы подготовиться к непонятно чему».

До этого Меркурис допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение Вооруженных сил страны (ВСУ) в конфликте с Россией и пойти на переговоры с ней.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ несут крайне высокие потери. Он также предположил, что сейчас Запад не выделит необходимую Киеву помощь. Поэтому Украине остается только пойти на диалог с Россией и прекратить огонь. По мнению Меркуриса, это решение было бы логичным.

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      Сергей Грехов
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