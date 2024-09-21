Меркурис допустил, что Зеленский признает поражение в конфликте с Россией

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может признать поражение Вооруженных сил страны (ВСУ) в конфликте с Россией и пойти на переговоры с ней. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

«Есть еще одна возможность, и она заключается в том, что Зеленский, Ермак и остальные <…> в какой-то момент в течение следующих нескольких недель или месяцев могут сказать украинскому народу, что страна не может продолжать боевые действия», — допустил он.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ несут крайне высокие потери. Он также предположил, что сейчас Запад не выделит необходимую Киеву помощь. Поэтому Украине остается только пойти на диалог с Россией и прекратить огонь. По мнению Меркуриса, это решение было бы логичным.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут удержать свои позиции по всей линии фронта. По мнению аналитика, конфликт близится к своему завершению.