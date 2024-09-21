Аналитик Меркурис: ВСУ не могут удержать свои позиции по всей линии фронта

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения. С таким мнением он выступил в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис подчеркнул, что украинские военные не способны «бороться с этой невероятно мощной российской армией». Он добавил, что усталость ВСУ накапливается с каждым днем. По мнению эксперта, конфликт близится к своему завершению.

«Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах», — отметил аналитик.

Ранее Меркурис призвал Украину срочно выводить войска из южного Донбасса. «Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической», — сказал он.

